Operação Babel: MP pede pena de 8 a 12 anos de prisão para ex-vice-presidente de Gaia

Lusa 13:03
Patrocínio Azevedo é suspeito de corrupção.

O Ministério Público (MP) pediu esta terça-feira uma pena de oito a 12 anos de prisão para o ex-vice-presidente da Câmara de Gaia Patrocínio Azevedo por suspeitas de corrupção no processo da Operação Babel.

Ministério Público pediu uma pena de 8 a 12 anos de prisão para Patrocínio Azevedo
Ministério Público pediu uma pena de 8 a 12 anos de prisão para Patrocínio Azevedo DR

Durante as alegações finais no Tribunal de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, o procurador do MP considerou ainda que a pena a aplicar a Patrocínio Azevedo deve mesmo ser acima do meio do intervalo dos oito a 12 anos de prisão, ou seja, 10 anos.

Além disso, o procurador defendeu que o ex-vice-presidente da câmara, eleito pelo PS, deve ficar proibido de exercer funções durante seis anos.

Patrocínio Azevedo, que esteve em prisão preventiva durante cerca de 23 meses, é um dos 16 arguidos da Operação Babel, relacionada com a alegada viciação e violação de normas e instrução de processos de licenciamento urbanísticos em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.

"As exigências de prevenção geral neste tipo de crimes são elevadíssimas", entendeu o MP.

Além disso, o procurador referiu que, durante o julgamento, que começou em janeiro, Patrocínio Azevedo mascarou factos e adulterou contextos, nada admitindo.

Operação Babel: MP pede pena de 8 a 12 anos de prisão para ex-vice-presidente de Gaia