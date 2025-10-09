Montenegro saúda Trump por "empenho na obtenção da paz"

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, saudou esta quinta-feira a libertação dos reféns pelo Hamas programada para segunda-feira e felicitou Donald Trump "por este sucesso e por todo o empenho na obtenção da paz no Médio Oriente".



Montenegro saúda Trump por acordo de paz no Médio Oriente que prevê libertação de reféns pelo Hamas AP Photo/Abdel Kareem Hana, file

"Saúdo a libertação dos reféns que todos esperávamos há mais de dois anos e a assinatura do acordo que a permite", afirmou Luís Montenegro na rede social X.

Saúdo a libertação dos reféns que todos esperávamos há mais de 2 anos e a assinatura do acordo que a permite. Felicito o @POTUS por este sucesso e por todo o empenho na obtenção da paz no Médio Oriente. Com o cessar-fogo, renasce a esperança. @realDonaldTrump — Luís Montenegro (@LMontenegro_PT) October 9, 2025

Na mesma publicação, o chefe do Governo felicita o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, "por este sucesso e por todo o empenho na obtenção da paz no Médio Oriente" e sublinha que, "com o cessar-fogo, renasce a esperança".

Já o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, destacou o papel do presidente norte-americano, Donald Trump, para o acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, a libertação dos reféns, incluindo portugueses, e o afastamento do movimento islamista Hamas. Em declarações à Lusa, o também ministro de Estado manifestou “alegria” e “alívio”, sobretudo pela libertação de reféns, designadamente dois cidadãos “com ligações a Portugal, embora um, já seguramente, falecido”.

“Abre-se aqui caminho para um período de estabilização em que possa chegar ajuda humanitária e começar-se a reconstrução”, disse, salientando que Trump foi “a figura decisiva, no sentido de sentar toda a gente à mesa das negociações”, sem esquecer Qatar, Egito, Arábia Saudita e Turquia.

Antes, o Presidente da República já tinha saudado a primeira fase do acordo entre Israel e o Hamas "sobre o regresso de todos os reféns detidos pelo Hamas desde 07 de outubro, incluindo vários de nacionalidade portuguesa".

Numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa congratula-se com "o estabelecimento de um cessar-fogo em Gaza" que permitirá "o fim da destruição e das mortes de civis e a distribuição urgente de ajuda humanitária".