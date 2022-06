Luís Montenegro: Tudo o que ele quer fazer... e já

As próximas diretas começaram agora”, diz à SÁBADO um dos homens que ajudaram Luís Montenegro a montar a campanha que o levou à liderança do PSD com 73% dos votos. A vitória foi “esmagadora”, como reconhece até quem estava com Jorge Moreira da Silva. Mas, para chegar a ir a votos nas próximas legislativas, Montenegro tem muitos quilómetros para andar, um partido para unir, militantes para mobilizar e um discurso para afinar e passar para o País.