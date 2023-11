Montenegro acusa "camarada" Nuno Pedro Santos de ser "um radical"

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O presidente do PSD, Luís Montenegro, considerou que a geringonça foi "uma versão moderna" do 'gonçalvismo', que tem "o seu mais fanático defensor" em Pedro Nuno Santos, juntamente com a "Cinderela" Mariana Mortágua.







FERNANDO VELUDO/LUSA

"Nem de propósito realizamos este congresso neste 25 de novembro, quando o país vai ter novamente a oportunidade de dizer não ao 'gonçalvismo', hoje adornado numa versão moderna que se batizou como geringonça", afirmou.O líder social-democrata considerou que "o seu mais fanático defensor chama-se camarada Pedro e tem uma Cinderela chamada camarada Mortágua".Luís Montenegro discursava na abertura do 41.º Congresso do PSD, que decorre hoje em Almada, no distrito de Setúbal."Os princípios são os mesmos: nacionalizações, ocupação do aparelho do estado, baixos salários para todos, subsidiodependência, intolerância política, arrogância, degradação institucional e um novo desígnio socialista, bloquista e comunista, impostos máximos e serviços públicos mínimos", elencou.Na sua primeira intervenção perante o congresso, o presidente do PSD indicou que a data e o local desta reunião magna social-democrata "não foram indiferentes", constituindo uma "oportunidade para lembrar aos portugueses que a liberdade nunca é um valor garantido em termos definitivos."A liberdade constrói-se e garante-se na base da moderação, tolerância e responsabilidade. Os extremismos, o radicalismo, a imaturidade, sejam de esquerda ou de direita subvertem a escolha livre e a plenitude dos valores democráticos", salientou.