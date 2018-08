Depois de 17.400 hectares queimados, 30 feridos e mais de 250 evacuados, o presidente da Câmara de Monchique culpa a "má gestão florestal" e os bombeiros dizem que "ninguém se entende".

Foram precisos cinco dias de incêndios de Monchique para os intervenientes no combate ao fogo começarem a trocar acusações.



"É uma desorganização total. Ninguém se entende", disse o líder da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP), Fernando Curto, que pediu, juntamente com todos os representantes dos bombeiros profissionais, uma audiência "muito urgente" com o ministro da Administração Interna.



"É urgente saber porque voltamos a ter fogos com uma duração de mais de três dias, tanto mais que era conhecido há meses que a Serra de Monchique constitui uma zona de alto risco", escreveram em conjunto, através de um comunicado, a ANBP e o Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais (SNBP).



O quinto dia consecutivo do incêndio em Monchique, que se alastrou aos concelhos de Silves e de Portimão, no distrito de Faro, ficou marcado por "fortes reactivações", contando com mais de 1.200 operacionais no combate às chamas. "Regista-se em todo o perímetro fortes reactivações que, associadas à intensidade do vento, tomam de imediato grandes proporções", continuava a informar a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), no 'site' oficial na Internet, às 17:45 de hoje. Pelas 20:00, eram 1.218 os operacionais no combate ao fogo, auxiliados por 363 meios terrestres e 14 meios aéreos, dos quais três aviões 'Canadair' espanhóis.



O dia também ficou marcado por dezassete localidades da zona terem ficado sem energia eléctrica. No anterior balanço, ao final da tarde, a energia tinha sido reposta já em 12, havendo agora mais dois casos solucionados. Melão, Açor e Umbria são as localidades da serra de Monchique que estão ainda ao final da tarde de hoje sem energia eléctrica, aguardando a EDP autorização para activar oito dos 10 geradores instalados na serra, segundo a empresa.



Autarca de Monchique atribui prolongamento do fogo a má gestão florestal



O presidente da Câmara de Monchique atribuiu ao mau ordenamento florestal as causas para o prolongamento do incêndio que há cinco dias fustiga o concelho e que tem devastado uma área importante da economia do município.



"Todos sabemos que o mau ordenamento florestal está na base dos grandes incêndios e na dificuldade do seu combate, embora todos os anos se fale na mesma coisa, mas com pouca acção", disse à Lusa o presidente da Câmara, Rui André.



Para o autarca, tendo sido Monchique apontado como um dos concelhos em maior risco de incêndio para este ano, pouco foi feito em matéria de ordenamento florestal, "tendo o município feito a parte que lhe competia". "O concelho tem sido votado ao abandono pelo sucessivos governos ao longo dos anos, e pouco tem sido feito ao nível do planeamento", frisou.



Fogos em Portugal difíceis de ultrapassar mesmo com planeamento



O especialista em território José Manso afirmou hoje que o país "muito dificilmente" conseguirá ultrapassar o problema dos fogos, mesmo com planeamento e muitos recursos, acrescentando que Portugal deveria apostar em espécies arbóreas de crescimento lento e menos inflamáveis.



Falando especificamente do incêndio de Monchique, que lavra desde sexta-feira no distrito de Faro, o especialista disse acreditar que resulta de "uma sequência de erros no planeamento, no ordenamento da floresta e do país, que se foram cometendo ao longo do tempo".



"Isto associado depois com a emigração, com o abandono dos campos, com a falta daqueles gados, sobretudo cabras, que muitas vezes comiam as ervas e o mato, conduz-nos a esta situação", acrescentou.



José Manso referiu também que a zona de Monchique é "muito arborizada" e "muito irregular", pelo que é difícil combater os incêndios rurais.



c/ Lusa