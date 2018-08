O incêndio que lavra há cinco dias na serra de Monchique ainda não está controlado, mas já figura na lista dos maiores de sempre em Portugal, encabeçada pelo fogo iniciado a 15 de Outubro de 2017 na Lousã e que queimou mais de 55 mil hectares de floresta.

As autoridades públicas e os especialistas em fogos florestais, como Paulo Fernandes, professor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, calculam que este fogo no Algarve, que até ao momento provocou 30 feridos e obrigou a retirar mais de 250 pessoas das zonas afectadas, já tenha queimado uma área próxima dos 20 mil hectares.

A confirmar-se nos números finais, este registo ultrapassa o de Setembro de 2003 na mesma localidade algarvia, que afectou mais de 16 mil hectares e que era até agora o sexto maior de sempre, de acordo com os dados compilados pelo Negócios a partir do estudo "Climatologia Sinóptica dos Grandes Incêndios Florestais em Portugal Continental" (e que não somam com fogos simultâneos em territórios vizinhos).



