O combate aos incêndios tem sido desgastante para os bombeiros e o movimento Todos por Monchique no Facebook apela a que as pessoas dêem comida e outros bens para ajudar os operacionais. O fogo em Monchique deflagrou na sexta-feira, dia 3 de Agosto, e está a ser combatido por 1150 operacionais, segundo a informação no site da Protecção Civil.

Numa publicação do jornal Barlavento, os bombeiros de Portimão pedem fruta, água, pomadas para as queimaduras e produtos médicos para auxiliarem os operacionais. Estes bens poderão ser entregues no quartel da corporação.





Também se apela a que as pessoas se voluntariem para confeccionar refeições que serão transportadas para o terreno onde ocorre os combates aos fogos. O objectivo é que sejam preparadas 7200 refeições por dia, numa cozinha provisória instalada na Escola Básica Júdice Fialho, em Portimão.



ALERTA DE APOIO Se puder e quiser pode entregar alguns bens para seguirem para Monchique. Estamos a aceitar os bens... Publicado por Associação Humanitária Bombeiros Voluntários São Brás Alportel em Terça-feira, 7 de Agosto de 2018

Outra associação algarvia, a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel, solicitou que as pessoas levem águas pequenas e barras energéticas. Devem entregar estes bens através da Protecção Civil e bombeiros, para evitarem colocar-se em perigo nas deslocações ao terreno.





APELO AO VOLUNTARIADO EM PORTIMÃO Desde ontem à tarde que nas instalações da Escola Básica Júdice Fialho, em Portimão,... Publicado por Barlavento em Terça-feira, 7 de Agosto de 2018





O fogo na zona de Monchique já destruiu entre 15 mil e 20 mil hectares, de acordo com o balanço da Protecção Civil.