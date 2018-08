Na Serra de Monchique, no Algarve, lavram há dias vários incêndios. Depois das tragédias de Pedrógão e de Góis, que no ano passado mataram mais de uma centena de pessoas, os bombeiros profissionais questionam como é possível voltar a ter fogos durante tantos dias quando estão tantos meios de combate envolvidos e consideram "lamentável" que a população de Monchique esteja a viver "dias de terror".





"A estratégia e a táctica estão erradas. No ano passado dizia-se que não havia meios, este ano há meios e não se consegue controlar os meios", disse ao Público Fernando Curto. "Assistimos a um incêndio na Serra de Monchique que envolve mais de um milhar de operacionais, mais duas centenas de veículos, 13 meios aéreos e um número considerável de máquinas de arrasto e não se consegue controlar fogo ao fim de cinco dias? A explicação só é uma: o combate está a ser mal feito".

"Esperaríamos que o resultado fosse diferente daquilo que está a acontecer. O incêndio continua a ter mais dias do que era esperado, não vimos nenhuma mudança de estratégia no que diz respeito ao combate do incêndio", disse o presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP), Fernando Curto, em declarações à Antena 1. "Achamos que é importante saber o que está a falhar".

Protecção Civil nacional fica com combate ao fogo em Monchique O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, admitiu esta terça-feira que o Governo tinha noção de que o risco de incêndios no Algarve era uma realidade. "Sabíamos há muito que o risco no Algarve era significativo", disse o MAI numa conferência de imprensa na sede da Protecção Civil, em Carnaxide.

Assim, a ANBP e o Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais (SNBP) pediram uma reunião "muito urgente" com o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Em comunicado, os representantes consideraram ser "urgente saber porque voltamos a ter fogos com uma duração de mais de três dias, tanto mais que era conhecido há meses que a Serra de Monchique constitui uma zona de alto risco".

À Reuters, o presidente da ANBP disse acreditar que uma mudança de tácticas, como o uso de químicos para combater os fogos, poderia ajudar a resolver o problema. "No ano passado, o ministro foi acusado de não providenciar recursos suficientes para apoiar os bombeiros. Este ano enviou mais, o que significa que alguma coisa não está a funcionar de acordo com o plano", afirmou Fernando Curto. "O nosso objectivo é explicar e apresentar propostas para combater de forma eficaz este incêndio", concluiu.



"A reorganização que o Governo implementou no combate e as medidas de prevenção devem ser avaliadas, porque assistimos a um incêndio na Serra de Monchique que envolve mais de um milhar de operacionais, duas centenas de veículos, 13 meios aéreos e um número considerável de máquinas de arrasto… e ainda não está controlado", referem na nota em que pedem a reunião.



Os bombeiros profissionais consideram "lamentável que voltem a ser destruídas habitações e que o perímetro urbano do concelho de Monchique esteja a viver dias de terror".



"Deveria ter sido já considerada e criada uma zona no perímetro urbano que impedisse que o fogo chegasse às populações. Na criação dessas zonas de contenção os operacionais devem usar material sapador, nomeadamente motosserras, impedindo, com o derrube de árvores, a progressão do incêndio", refere ainda o comunicado dos bombeiros profissionais.



Os responsáveis de ambas as organizações consideram "necessário e urgente" que o posicionamento dos homens no terreno tenha em consideração a sua "segurança criando técnicas através das quais possam combater e não ir ao encontro do fogo que progride pela copa das árvores ou na progressão normal junto ao solo".

"Consideramos que apesar das dificuldades devido à orografia do terreno, as altas temperaturas e as limpezas das áreas florestais que não se efectuaram, o dispositivo envolvido no incêndio deveria ter já contribuído para que o mesmo não continue a progredir da forma que vem sucedendo, mesmo com as actuais condições climatéricas", frisam.





Veja como progrediu o incêndio em Monchique Por já ter afectado mais de 10 mil hectares, o fogo de Monchique é considerado um megaincêndio.



O incêndio na serra de Monchique deflagrou cerca das 13h30 de sexta-feira, na localidade de Perna da Negra, obrigando à evacuação de várias localidades.

As chamas atingiram, além do concelho de Monchique, o de Silves e o de Odemira. No entanto, no concelho alentejano as chamas já foram apagadas.