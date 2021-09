Norte com muitas eleições em aberto

PS e PSD vão disputar, concelho a concelho, os votos nas autárquicas e retirar daí as ilações necessárias para manter, ou não, a liderança do PSD. O PS poderá ficar também mais fragilizado, o PCP disputa câmaras que podem fazer a diferença, o CDS aposta nas suas autarquias com história, o Bloco de Esquerda concorre pela primeira vez em algumas autarquias, e ainda não se sabe o peso do CHEGA nas autarquias que concorreu massivamente.



Vamos por partes e, começando pelo Porto, não há, à partida, grandes novidades. Rui Moreira deve revalidar a maioria absoluta, mas a dúvida está na Assembleia Municipal atualmente sem maioria e, por isso, nas mãos da oposição. O Bloco de Esquerda mantém a esperança de conseguir eleger o vereador Sérgio Aires. O caso Selminho não foi assunto e as sucessivas escolhas do PS para as autárquicas podem prejudicar o partido do Governo nas eleições portuenses. A CDU aposta na histórica Ilda Figueiredo (CDU) e o PAN em Bebiana Cunha.



Em Matosinhos, a atual presidente, Luísa Salgueiro, pode vir a conseguir a maioria absoluta para evitar o atual acordo com a CDU. A controvérsia instalada com o encerramento da Petrogal pode fazer a diferença. Em Vila Nova de Gaia, António Oliveira abandonou a candidatura do PSD e Cancela Moura do PSD, que perdeu em 2017 com 20,3% contra 61,7% do atual presidente, Eduardo Vítor Rodrigues, do PS, voltou a avançar este ano.