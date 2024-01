Mithá Ribeiro aponta "ditadura mental de esquerda" e ONU como "instituição ultraesquerdista"

O deputado do Chega Mithá Ribeiro defendeu este domingo uma reforma profunda do ensino para combater a "ditadura mental de esquerda", apontando o dedo à ONU, que classificou de "instituição ultraesquerdista" no topo da "pirâmide mental do controlo".







ESTELA SILVA/LUSA

No terceiro e último dia da 6.ª Convenção Nacional do Chega, que decorre em Viana do Castelo, Gabriel Mithá Ribeiro fez um balanço desta reunião magna em três palavras, "lucidez, verdade e felicidade" e citou o novo presidente argentino de extrema-direita: "Vamos a eleições felizes e, como diria Javier Milei, isso dói-lhes. Problema deles".Segundo o deputado do Chega, vive-se atualmente "uma ditadura mental de esquerda" à qual prometeu combate, o que considerou que só se pode fazer caso de se reforme "profundamente e bem o ensino básico, secundário e superior".Mithá Ribeiro afirmou ainda que aquilo que apelidou de "gestão mental das sociedades é uma arma extremamente perigosa" que está "nas mãos dos socialistas e da demais esquerda"."No passado, reis, nobres e poderosos submetiam-se ao poder do clero, ao poder da igreja. Hoje, as novas catedrais de controlo mental das sociedades chamam-se universidades e as universidades foram tomadas de assalto de forma exclusiva, ilegítima, pela esquerda", disse.De acordo com o deputado do Chega, no topo da "pirâmide mental do controlo das nossas cabeças está uma instituição ultraesquerdista chamada a ONU"."Nunca as nossas cabeças pelo mundo todo foram controladas por uma estrutura hierárquica tão poderosa", disse.Poucas intervenções depois, subiu ao púlpito José Pacheco, líder regional do Chega/Açores, que manifestou orgulho "em ser português", mas, segundo ele, foi tratado na sexta-feira no aeroporto do Porto "como um estrangeiro" porque foi obrigado a identificar-se "para entrar na Europa"."Quero que seja o Chega a mandar nisto e não esta aldrabice em que se trata os açorianos como se fossem de fora", disse, prometendo que, com o Chega no Governo, se vai "sentar à porta de André Ventura e os Açores jamais serão esquecidos".José Pacheco foi um dos vários congressistas que fez intervenções críticas à comunicação social pedindo ao jornalistas que "tenham vergonha".Segundo o congressista, na véspera o partido falou de idosos ou de combatentes e aquilo que disse que viu nas notícias foram "os senhores jornalistas preocupados com as malas que as senhoras tinham no congresso"."Ou tiraram o curso errado ou não percebem nada disto", criticou.Mais à frente subiu ao púlpito o congressista Francisco Matias, segundo quem: "não há Portugal sem Camões, sem [Fernando] Pessoa nem sem André Ventura".