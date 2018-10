Segundo o diretor-geral da ESA, Johan-Dietricj Worner, uma das "mais emocionantes questões da astronomia" é saber se no universo existe "uma segunda Terra". "Com o nosso satélite Platão iremos concentrar-nos em planetas similares à Terra, cuja órbita está na zona ‘habitável’ em torno de estrelas similares ao nosso Sol. Será o maior passo destinado a encontrar uma segunda Terra", disse. Na construção do satélite, além da OHB, participarão a Thales Alenia Space, de França e do Reino Unido, e a suíça RUAG.



O Centro Aeroespacial Alemão (DLR) fornecerá, em cooperação com outros centros de investigação europeus, os instrumentos científicos, entre os quais um sistema de 26 câmaras e unidades eletrónicas. A missão não só procurará exoplanetas desconhecidos, como investigará as propriedades das estrelas em torno das quais giram.



Isto, segundo a ESA, ajudará os cientistas a entender a arquitetura dos sistemas dos exoplanetas e a determinar onde estão os mundos mais provavelmente com condições de suportar vida. A missão continuará o trabalho da Cheops, dedicada à observação de exoplanetas, que no próximo ano iniciará uma caracterização dos que já se conhecem.



A missão Platão será seguida pela missão Ariel, cujo lançamento está planeado para 2028 para estudar em detalhe a atmosfera de um grande número de exoplanetas.

