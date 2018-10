Vítima foi atacada quatro vezes dentro de um talho em Trajouce.

Um jovem de 20 anos foi esfaqueado quatro vezes dentro de um talho, esta quinta-feira, em Trajouce, Cascais. O agressor está em fuga.



O ataque ocorreu cerca das 18 horas no Largo da Ribeira. Os desacatos terão começado no exterior do talho mas as facadas foram desferidas já no interior do estabelecimento.



A vítima foi encaminhada para o Hospital de Cascais. No local para socorrer o jovem estiveram os Bombeiros de Carcavelos.



A PSP está no local a fazer diligências.



(Em actualização)