Linhas para a reconstrução reforçadas para 3 mil milhões. Chegaram a 3.300 empresas

O Banco de Fomento está a negociar o aumento das linhas para a reconstrução na sequência da tempestade para 3 mil milhões de euros. Já contratou 479 milhões de euros em crédito a empresas afetadas pela tempestade e tem outros 269 milhões em processo de contratação.

O Banco Português de Fomento (BPF) vai reforçar em mil milhões de euros as linhas de crédito às empresas para a reconstrução na sequência das tempestades, elevando o total para 3 mil milhões.



Gonçalo Regalado fez nesta quarta-feira o ponto de situação sobre as linhas garantidas para empresas. Tiago Petinga / Lusa - EPA

O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo presidente do BPF. Numa apresentação feita por Gonçalo Regalado numa conferência em Lisboa, o valor somado da linha disponível para a reconstrução é incrementado em mil milhões de euros de “crédito direto”, que se somam aos mil milhões já existentes, o que duplica o total para 2 mil milhões de euros. A estes somam-se outros mil milhões da linha para a tesouraria (pensada para necessidades urgentes) que já tinha sido ela próprio duplicada.

As duas linhas de crédito para empresas criadas pelo Governo na sequência das tempestades já chegaram a 3.323 empresas.

O Banco Português de Fomento (BPF) divulgou nesta quarta-feira as estatísticas atualizadas sobre a utilização dos instrumentos, revelando que no total, já contratou 479 milhões de euros em 2.587 pedidos, aos quais se somam 269 milhões em 736 pedidos que estão nesta altura em fase de contratação.

O total de candidaturas atinge 1,1 mil milhões de euros e os pedidos vêm de várias zonas do país, com especial incidência nos distritos mais severamente afetados pelas intempéries. Leiria é, sem surpresa, a origem da grande maioria das solicitações: 536 milhões de euros. Seguem-se Santarém (170 milhões), Coimbra (149 milhões) e Lisboa (110 milhões). Aveiro com 55 milhões de euros, Castelo Branco com 44 milhões e Setúbal com 12 milhões são os outros distritos com mais pedidos, sendo que os restantes 27 milhões de euros chegam do restante território nacional.