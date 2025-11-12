Sábado – Pense por si

Ministro das Finanças explica por que salário médio em Portugal é baixo

Lusa 15:19
Edição 11 a 17 de novembro
Edição de 11 a 17 de novembro
Miranda Sarmento garante que o país tem "feito um caminho de convergência, quer no crescimento económico, quer no crescimento dos salários" para tentar contrariar o problema.

O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, justificou esta quarta-feira o baixo salário médio em Portugal comparativamente à União Europeia, de 24.818 euros em 2024, com o facto de a economia portuguesa ser "menos avançada" que as restantes comunitárias.

Miranda Sarmento explica que a economia portuguesa é 'menos avançada' do que as restantes comunitárias
"Isso é um fator estrutural da economia portuguesa. A economia portuguesa, infelizmente, sempre foi uma economia menos avançada do que parte substancial das economias da União Europeia [UE] e da zona euro, sobretudo das economias do centro e do norte da Europa", disse Joaquim Miranda Sarmento.

"Nós continuamos a ser, no conjunto dos 27, e sobretudo no conjunto dos 20 da zona euro, infelizmente, ainda uma das economias menos avançadas, mas isso é histórico e estrutural de há muitas décadas", reforçou Joaquim Miranda Sarmento, falando à chegada à reunião do Eurogrupo, em Bruxelas.

De acordo com o ministro, existe porém um "crescimento de salários nominal e real [que] está a acontecer em todas as áreas de atividade e para praticamente todos os perfis profissionais".

Portugal tem, assim, "feito um caminho de convergência, quer no crescimento económico, quer no crescimento dos salários" para o tentar contrariar, observou.

"Os salários estão em média a crescer em termos reais acima de 4% e, portanto, isso significa que as famílias, de um modo geral, [...] estão a sentir uma melhoria dos seus rendimentos, dos seus salários, do seu poder de compra, do seu nível de vida, e isso é um caminho de convergência que o país tem que fazer", adiantou Joaquim Miranda Sarmento.

Salário médio anual em Portugal foi de 24.800 euros em 2024, abaixo da média da UE
O salário médio anual do trabalhador a tempo inteiro em Portugal foi de 24.818 euros em 2024, abaixo dos 39.800 euros medianos na UE, sendo o décimo país com o valor mais baixo, foi hoje anunciado.

Dados hoje publicados pelo gabinete estatístico da UE, o Eurostat, dão conta de que, no ano passado, o salário médio anual ajustado a tempo inteiro dos trabalhadores na UE era de 39.800 euros, o que representa um aumento de 5,2% em relação aos 37.800 euros registados em 2023.

Em Portugal, este valor foi de 24.818 euros em 2024, o que compara com 23.184 em 2023 e com 21.131 euros em 2022.

Portugal é, assim, o 10.º país com salário anual médio mais baixo, superado por países como Bulgária (15.387), Grécia (17.954), Hungria (18.461), Eslováquia (20.287), Roménia (21.108), Polónia (21.246), Letónia (22.262), Croácia (23.446) e República Checa (23.998).

No conjunto dos países da UE, o salário médio anual ajustado a tempo inteiro mais elevado foi registado no Luxemburgo (83.000 euros), seguido pela Dinamarca (71.600 euros) e pela Irlanda (61.100 euros).

Tópicos Salários e benefícios União Europeia Portugal Joaquim Miranda Sarmento
