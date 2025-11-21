Finanças alertam para conteúdos falsos com nome e imagem do ministro Miranda Sarmento

O ministério denuncia que "anúncios e notícias com imagem e nome do ministro Joaquim Miranda Sarmento, a aconselhar certo tipo de investimentos e produtos financeiros, são falsos".

O Ministério das Finanças alertou esta sexta-feira para a divulgação de conteúdos falsos com o ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, a aconselhar investimentos e produtos financeiros.



Ministro Miranda Sarmento

Em comunicado, o ministério denuncia que "anúncios e notícias com imagem e nome do ministro Joaquim Miranda Sarmento, a aconselhar certo tipo de investimentos e produtos financeiros, são falsos" e que já tomou as devidas diligências junto das entidades competentes".

Na nota, explica que em causa estão "conteúdos fraudulentos que não têm qualquer ligação ao ministro de Estado e das Finanças, nem ao Ministério das Finanças".