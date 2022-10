Ministros e ex-governantes investigados por ajustes diretos na Câmara de Lisboa

O Ministério Público está a investigar ajustes diretos entre a Câmara de Lisboa e a sociedade de advogados Linklaters, fundada em Portugal por Pedro Siza Vieira, avança o Correio da Manhã.







ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Os contratos em causa foram assinados por Fernando Medina – quando era vereador -, Duarte Cordeiro e Graça Fonseca, também enquanto vereadores, quando Medina era presidente da autarquia. O escritório de advogado do antigo ministro do governo de António Costa, assinou mais de 800 mil euros em serviços jurídicos com a Câmara da capital. Mais de meio milhão estarão agora sob a mira das autoridades.Leia mais no Correio da Manhã