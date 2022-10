PS diz que Moedas 'deve uma explicação' sobre passes sub-23

Desde setembro que está em vigor um programa para tornar gratuitos os passes para jovens até aos 23 anos. O problema? Os que estudam em Lisboa mas vivem fora do concelho, os que estão desempregados, os que frequentam cursos profissionais ou politécnicos e os que têm mais de 18 anos mas estão no secundário não têm direito. Para acabar com essa exclusão, a maioria da Assembleia Municipal de Lisboa aprovou, esta terça-feira uma recomendação, que até contou com a abstenção da coligação Novos Tempos, que elegeu Carlos Moedas. Apesar disso, Moedas diz que não tem poderes para alterar os critérios. O PS discorda e acusa-o de não cumprir o que prometeu. E Montenegro também já lhe pediu uma solução.