Maiores sociedades de advogados faturam cada vez mais ao Estado

As 15 maiores sociedades de advogados de Portugal venderam nos últimos cinco anos cerca de 41 milhões de euros em serviços jurídicos a entidades públicas. A consulta dos dados do portal Base, no qual as entidades na esfera pública têm de divulgar os contratos, permite perceber que entre 2016 e 2020 o mercado da Administração Pública mais do que duplicou para as maiores firmas de advocacia – do regulador financeiro Banco de Portugal, o maior adjudicador de contratos públicos, às câmaras municipais e empresas públicas, passando por institutos públicos, o crescimento do recurso a estas sociedades tem sido generalizado. A esmagadora maioria destes contratos públicos é adjudicada por ajuste direto, independentemente do valor em causa.

As sociedades de advocacia não são todas iguais na sua relação com as administrações públicas. Apenas cinco firmas – a Vieira de Almeida, a Cuatrecasas, a Sérvulo, a Morais Leitão (MLGTS) e a PLMJ, por ordem decrescente – dominaram 83% dos valores contratados por entidades públicas. Esta concentração, assim como a duplicação do bolo total adjudicado, tem muito a ver com o papel das instituições de regulação, que valem quase 40% do total contratado nos últimos cinco anos. A Anacom (que regula o mercado das telecomunicações) e a Autoridade de Supervisão dos Seguros são reguladores que contratam fora, ao contrário do maior regulador, a Autoridade da Concorrência. Nenhuma chega perto, contudo, do Banco de Portugal.

O regulador financeiro assinou entre 2016 e 2020 contratos de assessoria jurídica num valor superior a 15 milhões de euros, com apenas duas firmas: a Vieira de Almeida (8,85 milhões de euros) e a Cuatrecasas (6,3 milhões). Para as duas sociedades o regulador da banca vale 80% dos negócios com a esfera do Estado. Estes são de longe os maiores contratos, em valor, consultáveis no Base, os únicos de valor superior a 1 milhão de euros, adjudicados por ajuste direto. O maior foi assinado em 2018 com a Vieira de Almeida, ou "VdA" como é conhecida na gíria do setor, com um valor de 4,85 milhões de euros (mais IVA). Esta tendência prolongou-se já este ano – fora do período de análise deste texto – com um novo contrato de 4,365 milhões de euros.