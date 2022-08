Ministro dos Negócios Estrangeiros português está em Kiev

O Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, está em Kiev. A informação foi confirmada pelo Ministério através de comunicado, em que é indicado que o ministro "acaba de chegar à capital da Ucrânia para uma deslocação oficial que decorre esta quarta-feira".







João Gomes Cravinho MIGUEL A. LOPES/LUSA

"No dia em que passam, precisamente, 6 meses desde a invasão da Ucrânia e em que o país celebra o 31º aniversário da sua independência, o chefe da diplomacia portuguesa assinala in loco esta importante e simbólica data, reiterando o apoio e a cooperação de Portugal ao país em guerra. Após visita ao memorial de homenagem às vítimas do conflito, em Kyiv, o Ministro João Gomes Cravinho reúne-se com o seu homólogo Dmytro Kuleba, estando previstas declarações no final da reunião bilateral", adianta a nota.No início de julho, o primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmygal, divulgou um plano de reconstrução da Ucrânia com um investimento a 10 anos de 750.000 milhões de dólares (mais de 746.600 milhões de euros, ao câmbio atual).O investimento inclui os custos das reformas necessárias relacionadas com a adesão da Ucrânia à UE.O plano foi divulgado numa conferência em Lugano, Suíça, em que quase quatro dezenas de países, incluindo Portugal, e instituições assinaram uma declaração sobre os princípios orientadores da reconstrução da Ucrânia.Portugal vai participar, com outros países, na reconstrução de escolas na região de Jitomir, a cerca de 150 quilómetros de Kiev, onde se estima que tenham sido destruídos cerca de 70 estabelecimentos de ensino.