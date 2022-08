PSD acusa Governo de “inação total” na poupança de energia

Em maio, a Comissão Europeia lançava um primeiro documento com ideias para começar a poupar energia. Chamava-se REPowerEU e tinha como objetivo preparar os problemas que se antecipa que possam chegar no inverno com a Rússia a travar a exportação de gás para a Europa como forma de pressão no contexto da guerra da Ucrânia. No final de julho, houve mais um conjunto de recomendações vindas de Bruxelas, num documento chamado Save Gas for a Safe Winter, que precedeu um acordo entre os ministros da Energia da União Europeia para reduzir o consumo energético. Mas em Portugal as medidas de poupança de energia (algumas delas obrigatórias) só serão conhecidas no final de agosto.