Ministro da Educação quer vincular 10 mil professores já este ano

ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

"Aproximar, fixar e vincular" foi o lema escolhido por João Costa para responder às greves dos professores que têm assolado o País nos últimos meses e que se intensivaram nas primeiras semanas do ano. João Costa garantiu que o Governo está atento ao estado da Educação nacional.No entender do executivo, a vinculação de mais de 10 mil docentes vai responder de forma direta às preocupações dos sindicatos, numa altura em que há mais docentes a abandonar a profissão por questões de reforma do que trabalhadores a entrar para colmatar estas baixas. Porém, há regras, e neste grupo estão apenas contemplados "os professores que já acumularam 10.95 dias de serviço, ponderado em equivalente a tempo integral, e que, neste ano letivo, têm um horário completo".Outra das medidas já esperadas, passa pela redução da distância de deslocação dos docentes. Assim, foi proposto um alargamento dos Quadros de Zona Pedagógica (QZP) para um total de 63 (sendo que atualmente vigoravam apenas dez). João Costa defende que esta medida vai limitar a distância dentro das zonas pedagógicas para "uma máximo de 50 quilómetros".Durante o período da tarde, o ministro irá retomar a terceira ronda negocial e discutir estas propostas com os sindicatos. Pelas 16 horas estará em conversações com a FNE e, duas horas mais tarde, com o SNPL, SIPEB, ASPL, SEPLEU e a Pró-Ordem.Já na quinta-feira será ouvido no parlamento depois de um pedido do partido Chega e, sexta-feira, encontrar-se-á com a FENPROF pela 9.30 horas e com o SIPE, FENEI/SINDEP, SPLIU, STOP e FEPECI já depois das 11 horas.