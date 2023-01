Ministério Público instaura processo de inquérito ao Amadora-Sintra

A Procuradoria-Geral da República confirma a instauração de um inquérito às suspeitas de existência de cirurgias negligentes e más-práticas clínicas no Hospital Fernando Fonseca.







Casos de doentes que morreram ou ficaram mutilados no hospital Amadora-Sintra denunciados por cirurgiões

Dois médicos do Hospital Amadora-Sintra denunciaram um conjunto de 22 doentes que terão sido vítimas de más práticas clínicas por parte da equipa do Serviço de Cirurgia Geral. O jornal Expresso avançava, a semana passada, que em causa estão casos de cirurgias a tumores que não existiam ou uma hérnia que permaneceu no doente depois de uma operação.Os casos aconteceram todos no ano passado e os dois cirurgiões apresentaram queixa à administração do hospital, que indicou ao semanário ter aberto um "processo de inquérito para o apuramento dos factos e eventuais responsabilidades". Para tal, pediu à Ordem dos Médicos a nomeação de instrutores externos do Colégio de Especialidade de Cirurgia Geral para garantir a imparcialidade do processo. Também informou a Inspeção Geral das Atividades em Saúde (IGAS) da denúncia recebida.As denúncias incluem casos como o de um doente que foi operado ao pâncreas por suspeitas de tumor que afinal não existia. O doente acabou por ter complicações e precisou de nova cirurgia, refere um documento enviado ao Expresso. Noutro caso um doente chegou a fazer radioterapia quando afinal também não tinha cancro. Noutro caso um doente acabou por morrer depois de ter sido operado a uma hérnia e ter sofrido uma peritonite fatal. Há ainda outro doente que foi operado a uma hérnia que continuou a ter depois da intervenção. O cirurgião recusou fazer nova intervenção.Neste momento, a administração do Amadora-Sintra terá reforçado junto da Ordem dos Médicos a urgência de concluir esta averiguação, com o reforço da equipa. A ordem nomeou um médico perito a 26 de outubro de 2022. A Ordem não quis comentar o caso e a IGAS refere que abriu um "processo de natureza disciplinar para apurar os factos". Segundo indica o semanário oo inquérito preliminar aos primeiros 10 casos parece não apontar para falhas no procedimento médico.O Ministério Público instaurou um inquérito relacionadas com as denúncias de más práticas alegadamente cometidas no Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, mais conhecido como Hospital Amadora-Sintra, confirmou fonte oficial ao Observador. O processo está a decorrer no Departamento de Investigação e Ação Penal da comarca de Lisboa Oeste, secção da Amadora.Educar não é complicarSemanalmente, os temas de família, parentalidade e educação na newsletter de Sónia Morais Santosdbarreto.sabado@gmail.comSubscreverEm causa estão 18 denúncias que um dos médicos do serviço de cirurgia geral do hospital, ex-diretor dessa mesma unidade, endereçou ao conselho de administração do Amadora-Sintra, acusando as equipas médicas de ter provocado a morte ou danos irreparáveis em doentes acompanhados naquele hospital. O caso foi noticiado pelo Expresso na semana passada.O Observador apurou entretanto que a Ordem dos Médicos já finalizou a análise dos casos denunciados e que concluiu não haver, de um ponto de vista clínico, violações sistemáticas às boas práticas médicos no serviço de cirurgia geral do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca.