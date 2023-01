Isabel dos Santos motiva buscas judiciais no Eurobic

A diligência conta com a presença do juiz Carlos Alexandre para validação imediata da apreensão de documentação, avança o Observador.

O Ministério Público está a realizar novas buscas judiciais no âmbito do caso Isabel dos Santos, desta vez no Eurobic, devido a documentação relacionada com um dos 17 inquéritos que visam a empresária, avançou o Observador.



isabel dos santos

As buscas estão a ser levadas a cabo pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) nas instalações do Eurobic, em Lisboa, e decorrem de novas diligências solicitadas por Angola.

Ao que o Observador apurou, a apreensão de documentação relevante para os autos de um dos 17 inquéritos que visam Isabel dos Santos, acionista do Eurobic, é o foco destas novas buscas.

"A consultora PwC e o seu ex-sócio Jaime Esteves também foram alvo de buscas no mesmo inquérito, mas ocorreram esta terça-feira. O procurador Rosário Teixeira, titular da investigação, liderou essas buscas, sendo que todas as diligências no Eurobic, PwC e Jaime Esteves foram autorizadas e contaram igualmente com a presença do juiz Carlos Alexandre para validar imediatamente a apreensão de documentação", refere a mesma publicação.

Segundo o Observador, Jaime Esteves não é arguido nos autos, tendo sido apenas alvo de buscas domiciliárias. A PwC e Jaime Esteves trabalharam com Isabel dos Santos no tempo em que a filha de José Eduardo dos Santos liderou a empresa pública Sonangol.

Uma parte das investigações abertas no DCIAP visa alegados crimes praticados em Portugal, nomeadamente ilícitos que terão sido financiados com o alegado desvio de fundos públicos angolanos para adquirir participações sociais em empresas portuguesas, acrescenta a publicação.