O marido da ministra e o aeroporto

O que tem o marido da ministra a ver com o aeroporto? São ambas faces da mesma moeda, a da opacidade dos processos administrativos e políticos que contribuem para a desconfiança sobre as decisões públicas.

Estalou a polémica esta semana com a notícia de que empresas do marido da ministra da Coesão, Ana Abrunhosa, receberam fundos comunitários, levantando dúvidas legitimas sobre conflitos de interesse e potenciais favoritismos. Por outro lado, o aeroporto da região de Lisboa teve um novo capítulo, numa novela com mais de cinquenta anos: uma nova comissão técnica analisará novamente todas possibilidades para a construção da na infraestrutura, depois de nas últimas cinco décadas 17 localizações já terem sido avaliadas.