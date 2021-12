Censos 2021: População com 65 anos ou mais aumentou 20,6% na última década

O número de pessoas com 65 anos ou mais de idade aumentou 20,6% nos últimos 10 anos e representa hoje 23,4% da população portuguesa, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).





O INE assinala também que aumentou na última década o desequilíbrio no volume da população dos dois sexos, com um rácio de 90,7 homens por cada 100 mulheres, menos 0,8 pontos do que em 2011.Os números constam dos resultados provisórios do Censos 2021, cuja segunda fase de divulgação começou hoje.