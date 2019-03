Empresário falou à saída do Tribunal de Esposende, onde foi ouvido no âmbito de um processo movido por Cássio.

César Boaventura foi ouvido, esta segunda-feira, no Tribunal de Esponsende, no âmbito do processo de difamação que lhe foi movido por Cássio, antigo guarda-redes do Rio Ave.



À saída, o empresário falou aos jornalistas e defendeu-se, referindo que, numa publicação relativa a um FC Porto - Rio Ave (5-0), nunca quis visar diretamente o guardião.



"Cada um é livre de fazer as acusações que entender, agora o Cássio vai ter que provar que falei nele. Quando falo, falo em nomes. Em relação a esta publicação, nunca falei no nome do Cássio. Em algum momento falei nele, ele levou uma goleada de cinco golos. Escrevi que eram jogadas estudadas, que se vendia guarda-redes sem redes. O lamaçal do futebol português", disse, partindo, de seguida, para as acusações de tentativa de corrupção de que foi alvo ao longo da última semana, por intermédio de Lionn e Cássio.



"O Cássio deu uma entrevista ao Expresso a dizer que eu o tentei corromper e vai ter de provar. E se ele tem família, eu também tenho. Se forem analisar a postura de alguns jogadores nos jogos frente ao Benfica e ao FC Porto, vejam quem são os corrompidos. O Lionn é mentiroso. A única coisa que conheço desses jogadores é a carreira desportiva deles. O Marcelo foi para o Sporting e fez dois jogos. O Cássio está na equipa do Pedro Emanuel. É o crime organizado. Não me refiro a ninguém, mas o apito dourado não acabou", referiu, apontando diferenças em dois jogos concretos.



"No jogo de que falam, o Benfica ganhou à rasquinha com um golo do Jiménez nos últimos minutos. Mas se formos ver o FC Porto - Rio Ave, de 2017, referente à Allianz Cup, em que o FC Porto precisava de ganhar, o FC Porto ganhou por 3-1. Vejam as prestações dos jogadores", apontou.



Questionado sobre a sua ligação ao Benfica, César Boaventura assumiu-se benfiquista, mas negou que alguma vez tenha recebido dinheiro das águias.



"Eu não trabalho ao serviço do Benfica. Sou benfiquista com muito orgulho, mas o Benfica até hoje pagou-me zero", garantiu, adiantando, por último, que irá mover um processo contra os jogadores em casa, no qual irá pedir uma indemnização elevada.