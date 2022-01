Ex-bastonária da Ordem dos Enfermeiros ilibada de difamação

A ex-bastonária da Ordem dos Enfermeiros (OE) Maria Augusta Sousa foi ilibada dos crimes de difamação e de ofensa a pessoa coletiva, suspeita inerente a acusação particular deduzida por dirigentes da associação profissional.



A decisão instrutória, passível de recurso para tribunal de segunda instância, foi proferida por um Juízo de Instrução Criminal de Lisboa e abrange também Graça Machado (que foi vice-presidente do Conselho Diretivo da OE), José Lopes (ex-diretor financeiro e administrativo), Rute Silva (antiga funcionária), Sérgio Figueiredo e Ana Filipa Nunes (ambos jornalistas).



O despacho de não-pronúncia da autoria da juíza Anabela Rocha faz notar que a honra está, "frequentemente, em conflito" com o direito ao exercício da liberdade de expressão e de informação.