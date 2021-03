Ministério Público pediu esclarecimentos sobre rendimentos a 318 políticos

No ano passado, o Ministério Público analisou 524 processos de políticos. Destes, 318 - cerca de 60% - levantaram dúvidas aos procuradores.

O Ministério Público pediu esclarecimentos adicionais a 318 políticos sobre a declaração de rendimentos e de património que entregaram no Tribunal Constitucional. Os pedidos de esclarecimento incidiram, sobretudo, em contas bancárias a prazo, imóveis, aplicações financeiras, passivo e cargos sociais, segundo revelou ao CM o gabinete do MP junto do TC.



