Ministério Público levanta suspeição sobre juiz Ivo Rosa no caso da Máfia do Sangue

O Ministério Público acaba de levantar um incidente de suspeição sobre o juiz Ivo Rosa no caso da Máfia do Sangue, que envolve a empresa Octapharma e o ex-patrão de Sócrates, Paulo Lalanda e Castro. A decisão das procuradoras Ana Paula, Carla Dias e Vera Camacho baseia-se num conjunto de atos e decisões tomadas por Ivo Rosa o ano passado, que conduziram à retirada do processo ao juiz Carlos Alexandre.





