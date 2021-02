Ministério Público investiga rasto de luvas da EDP em 27 alvos

Os procuradores do caso EDP pediram que seja feita uma averiguação sobre 27 pessoas singulares e empresas nos processos Monte Branco e Grupo Espírito Santo (GES). Com esta iniciativa, o Ministério Público (MP) estará a tentar encontrar o rasto do alegado pagamento de luvas da Odebrecht ao ‘Príncipe’, nome de código de pessoa desconhecida, no valor de 4,66 milhões de euros.





