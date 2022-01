Ministério Público investiga empresa dos tarefeiros

O julgamento devia ter começado na passada semana, mas foi adiado para maio. No banco dos réus estão a empresa Corevalue Healthcare e um seu antigo gerente, Bruno Sousa, acusados pelo Ministério Público (MP) de terem forjado certificados de formação em Suporte Avançado de Vida (SAV) para sete médicos que prestaram serviços de triagem na Urgência Pediátrica do Hospital de Torres Novas.



Mas esta não é a única investigação a que a Corevalue está sujeita. A Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo revela à SÁBADO que “tem um processo-crime a correr contra a empresa”, que “se encontra em fase de investigação”. A Procuradoria-Geral da República confirma a informação e diz existirem “diligências em curso”, sem adiantar o que está em causa.



A ARS de Lisboa e Vale do Tejo escuda-se na investigação que ainda decorre para não fornecer mais informações, nomeadamente se a queixa ao MP também se deve a falsificação de currículos, como aconteceu com o Hospital de Torres Novas, ou a outras irregularidades. E nem sequer enviou à SÁBADO os seis contratos públicos assinados entre 31 de maio e 10 de outubro de 2017, que estão indisponíveis no Portal Base e que diriam quantos médicos foram contratados, para que funções e onde.