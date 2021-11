Ministério Público diz que Pinto da Costa desvia milhões do FC Porto há dez anos

O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, é suspeito de - juntamente com o filho, Alexandre Pinto da Costa, e o empresário Pedro Pinho - ter montado, desde 2012, um esquema para desviar dinheiro do FC Porto. Quem o afirma é o procurador Rosário Teixeira no mandado de busca à SAD do FC Porto.



"Resulta indiciado dos autos que, pelo menos desde o ano de 2012, vários agentes desportivos, entre eles José Pedro Pinho e Alexandre Pinto da Costa, acordaram com Jorge Nuno Pinto da Costa desenvolver um esquema destinado a gerar proveitos indevidos na esfera do respetivo dirigente, agentes e sociedades conexas através das quais desenvolvem os seus negócios".



O tal esquema, ainda de acordo com o documento funcionanaria da seguinte forma: "para colocarem jogadores no FC Porto ou venderem jogadores do FC Porto, os agentes aceitam devolver aos dirigentes desportivos do mesmo clube, designadamente a Jorge Nuno Pinto da Costa, parte dos montantes cobrados pela sua intervenção como intermediários nesses negócios".