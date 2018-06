Os professores não estão sozinhos na luta pelo descongelamento dos últimos nove anos de carreira. Guardas prisionais, polícias, funcionários judiciais e GNR vão juntar-se aos docentes para ir a São Bento no dia 14 de Junho pedir uma audiência a António Costa.

Em comunicado, os sindicatos explicam que este pedido de reunião com o primeiro-ministro surge depois de constatarem que as "respectivas tutelas recusaram, até agora, recuperar integralmente o tempo de serviço que esteve congelado, ora justificando com o facto de não ser matéria da sua exclusiva responsabilidade, ora argumentando que a resolução do problema em determinado sector abriria um precedente para os restantes".

Além da reunião com Costa, os sindicatos querem também ser ouvidos pela Comissão de Orçamento e Finanças na Assembleia da República.

Os sindicatos assumem iniciar "desde já, o debate sobre iniciativas e acções conjuntas que poderão ser desenvolvidas em função das respostas ou da ausência das mesmas" e admitem que "outras organizações representativas de mais alguns sectores a quem o tempo de serviço que esteve congelado não foi recuperado poderão vir a associar-se a esta frente reivindicativa".

Para já, os docentes têm o apoio dos médicos. Em comunicado, a Federação Nacional dos Médicos (FNAM) "saúda a Federação Nacional dos Professores (FENPROF) e demais organizações de professores pela sua luta".

A FNAM considera que "a luta dos professores, em particular a greve às avaliações no fim de Junho, é de maior importância pela defesa dos direitos dos professores e da Escola Pública" e afirma que "a Educação, tal como a Saúde, é um dos sectores que mais tem sido afectado pela política do Governo".

"Exigimos ao Governo que proteja os serviços públicos, valorize os seus profissionais e que promova uma efectiva e séria negociação com os sindicatos", lê-se no comunicado da estrutura sindical.