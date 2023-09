Ministério da Defesa mantém secretário-geral arguido em funções

As mais lidas

João Ribeiro, secretário-geral do Ministério da Defesa Nacional, mantém-se em funções apesar de ter sido constituído arguido pelos crimes de abuso de poder e de falsidade informática em agosto, na operação Tempestade Perfeita.







TIAGO PETINGA/LUSA

De acordo com o semanário Expresso , o Ministério da Defesa Nacional justifica a sua manutenção em funções com não ter sido feita uma decisão cautelar de inibição do exercício de funções. João Ribeiro também não apresentou pedido de demissão.Marco Capitão Ferreira, ex-secretário de Estado da Defesa, demitiu-se quando foi constituído arguido por corrupção também na operação Tempestade Perfeita.