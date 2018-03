A carregar o vídeo ...

Nas redes sociais estão a circular várias imagens do fenómeno. Os ventos fortes atingiram o Fórum Algarve. Fonte do centro comercial não estava disponível para comentar à SÁBADO.



Os bombeiros estão no terreno a tentar resolver várias ocorrências relacionadas com um fenómeno extremo de vento que se registou cerca das 16:00, não havendo, para já, danos pessoais a registar, indica a agência Lusa.



O vento derrubou árvores, postes de electricidade, tendo, pelo menos, um caído na estrada, telhados, "placards" de publicidade e tapumes de obras perto de Lejana, junto a uma das entradas de Faro, com o centro comercial situado naquela zona a ser também atingido, confirmou à Lusa fonte da autarquia.



De acordo com a mesma fonte, no centro comercial Fórum Algarve há registo de vidros partidos na zona da restauração e de cadeiras arrastadas pelo vento, mas não há, por enquanto, a indicação da existência de feridos.



A freguesia do Montenegro, junto ao aeroporto da cidade, e a Estrada Nacional (EN) 125, onde se situam vários 'stands' de automóveis, foram atingidos pelo vento extremo, que causou danos em diversas estruturas.



Vejas as imagens no vídeo publicado nas redes sociais.



Um mini tornado atingiu Faro e Olhão e provocou "várias ocorrências", confirmou fonte do CDOS de Faro à. Segundo a agência Lusa, derrubou várias árvores e estruturas na Estrada Nacional (EN) 125 e causou cortes de electricidade nas duas cidades.