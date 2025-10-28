Livre vai votar contra proposta do OE2026 na generalidade

Rui Tavares salientou que existe, “neste momento, uma maioria de direita que governa no país e essa maioria de direita precisa de uma oposição”.

O Livre vai votar contra a proposta de Orçamento do Estado para 2026 na generalidade, decidiu a Assembleia do partido, documento que já tem aprovação garantida com a abstenção do PS.



Rui Tavares, do Livre, discursa no Parlamento sobre o OE2026 MIGUEL A. LOPES/LUSA

De acordo com fonte oficial do partido, esta decisão foi tomada na noite de segunda-feira, por unanimidade, pela Assembleia do Livre – órgão máximo entre congressos - e confirma a posição já esperada da bancada do partido liderado por Rui Tavares e Isabel Mendes Lopes.

Na segunda-feira, durante uma conferência de imprensa para apresentação de propostas de alteração ao documento, que depois da generalidade seguirá para a fase de especialidade, a líder parlamentar, Isabel Mendes Lopes, foi interrogada sobre se a sua bancada (composta atualmente por seis deputados) já tinha alguma inclinação de voto.

A deputada remeteu a decisão final para a Assembleia do partido, mas respondeu que “não é segredo para ninguém que a visão do Livre e a visão deste Governo para o país são totalmente opostas”.

Também Rui Tavares salientou que existe, “neste momento, uma maioria de direita que governa no país e essa maioria de direita precisa de uma oposição”.

“O Livre será essa oposição”, sublinhou, insistindo na importância do processo de especialidade e do papel do parlamento nesse período.

O parlamento debate e vota hoje, na generalidade, a proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano, apresentada pelo Governo PSD/CDS-PP.