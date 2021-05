Portugal é o 2.º país com mais divórcios e menos casamentos na UE

O número de casamentos na zona da União Europeia está a descer - e em Portugal também. Segundo dados do Eurostat, Portugal é o segundo país que menos casamentos registou por população em 2019, menos ainda do que no ano anterior. Só a Itália celebrou menos casamentos, mas ainda assim apontou menos divórcios. Portugal é também o segundo país da Europa que mais divórcios registou - apenas atrás do Luxemburgo -, apesar da tendência ser de descida neste campo.



Desde 1964, a taxa de casamentos na União Europeia tem descido, tendo sido registada uma alteração de quase 8 casamentos por cada 1.000 pessoas nos últimos 55 anos. Ao mesmo tempo, a taxa de divórcio mais do que duplicou, aumentando em cerca de 0,8 divórcios por cada 1.000 pessoas para 1,8 no mesmo período, até 2019.



Os últimos dados recolhidos pelo Eurostat, relativos a 2019, indicam que Portugal é o segundo país com menos casamentos por 1.000 pessoas - com uma taxa de casamentos de apenas 3,2. Trata-se de uma descida de duas décimas em relação há três anos, quando era de 3,4.