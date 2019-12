Metro do Porto fecha às 20h de 24 de dezembro e só abre na manhã do dia de Natal

O Metro do Porto vai circular apenas até às 20:00 no dia 24 de dezembro enquanto no dia de Natal a circulação acontecerá a partir das 08:30, anunciou hoje a empresa.

Em comunicado, a empresa acrescenta que os horários normais serão retomados no dia 26 e que reforça as composições a 29 de dezembro, data da realização da Corrida de São Silvestre, com partida às 18:00 e chegada à Avenida dos Aliados.

Nesta data, acrescenta a Metro do Porto, a Linha Vermelha (B) terá em operação veículos duplos entre as 16:00 e as 21:00, e entre as 16:00 e as 22:00 na Linha Laranja (F). A Linha Amarela (D) terá sempre unidades duplas em circulação, também entre as 16:00 e as 21:00, oferecendo uma frequência aproximada de oito minutos.

No último dia do ano, o Metro volta a reforçar-se, sendo que "a partir das 22:00 de 31 de dezembro, as linhas Azul (A), Vermelha (B), Verde (C), Amarela (D) e Laranja (F) operam com duas unidades, duplicando a capacidade, e incrementam as respetivas frequências", acrescenta a nota de imprensa.

"Os reforços prolongam-se madrugada dentro, uma vez que o Metro funcionará sem interrupções, exceto na Linha Violeta (E), que encerra à 1:00 de 01 de janeiro" e as "composições duplas mantém-se na esmagadora maioria das linhas até às 6:00, altura em que o Metro retoma horários e frequências normais de um dia feriado", especifica a empresa.