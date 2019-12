Battaglia está a testemunhar no julgamento do ataque a Alcochete . "Estava no ginásio a fazer uma sessão. Quando acabámos íamos ao balneário, quando ouvimos gritos vindos do mesmo".

"O roupeiro tentou fechar a porta. O Ricardo e o Vasco Fernandes (seguranças) tentaram contê-los mas eles tiveram força e abriram a porta. Havia muito ruído", começa por descrever o jogador."30 a 40 pessoas entraram [no balneário] e tinham todos o rosto tapado. Comecaram a chamar o meu nome, do Acuña, do William e Rui Patrício. Entraram de forma gradual, dois a dois, porque a porta não permite mais", começa por descrever Rodrigo Battaglia. "Filho da p***, não merecem a camisola do Sporting" - foram algumas das palavras ouvidas pelo jogador.Segundo o testemunho do jogador, golpearam Acuña, William [Carvalho] e depois Battaglia. "Rui Patrício também levou socos. [Agressões] eram dirigidas a todos em geral, mas com mais agressividade a estes em particular".Battaglia descreve o momento em que foi agredido: "Eu estava no meu lugar sentado, quando entraram. Levantei-me quando os vi e fui para junto da maca. Ameaçaram-me 'vamos matar-te', levei socos e pontapés. Um soco na cara, no peito, nos braços".O jogador está a ser ouvido na 14.ª sessão do julgamento da invasão à academia 'leonina', em 15 de maio de 2018, com 44 arguidos, incluindo o antigo presidente do clube Bruno de Carvalho, que decorre no Tribunal de Monsanto, em Lisboa.