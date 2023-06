Metade dos europeus sentiu a sua qualidade de vida piorar

Eurobarómetro indica que é esperada degradação no próximo ano. 65% não estão satisfeitos com as medidas levadas a cabo pelo seu país para enfrentar o aumento do custo de vida.

Metade dos europeus assistiu a um declínio na sua qualidade de vida nos últimos meses e admite que a situação piore no próximo ano. A conclusão é do Eurobarómetro Especial do Parlamento Europeu, divulgado esta terça-feira.



REUTERS/Yves Herman//File Photo

O estado da economia e a saúde financeira reflete-se nas respostas dos inquiridos: 43% dos portugueses mostraram-se não satisfeitos com a atuação da União Europeia relativamente à recuperação económica e social, com 46% a optar pela opinião contrária.

Perto de dois terços (65%) dos europeus não estão satisfeitos com as medidas levadas a cabo pelo seu país para enfrentar o aumento do custo de vida, e 57% queriam mais medidas por parte da União Europeia.

Em Portugal, o aspeto da democracia na UE que satisfaz mais portugueses (85%) são as eleições livres e justas. O ponto que mais desilude é a luta contra a corrupção.

Para os portugueses, é a democracia o valor que o Parlamento Europeu deveria defender como prioritário (com 35%) – a resposta é a mesma somadas as respostas dos 27 países da UE (37%).

54% dos inquiridos indicam estar satisfeitos com a forma como a democracia funciona na UE, sendo que as eleições livres e justas (70%), a liberdade de imprensa (70%) e o respeito pelos direitos fundamentais (66%) se destacam nessa opinião. Já a luta contra a desinformação e a corrupção deixa a desejar. Em Portugal, só 29% estão satisfeitos com os esforços contra a corrupção, número que aumenta para 35% entre os 27.

O Eurobarómetro foi conduzido com 26.376 entrevistas entre 2 e 26 de março nos 27 Estados-membros da União Europeia.