A chefe do Governo alemão agradeceu ainda às equipas de emergência portuguesas "que estão a trabalhar em circunstâncias difíceis no local do acidente".



Já na quarta-feira, poucas horas após o acidente, o porta-voz do Governo alemão, Steffen Seibert, lamentou as "notícias terríveis" da Madeira e manifestou "uma dor profunda por todos aqueles que perderam a vida na queda do autocarro".



Na rede social Twitter, o porta-voz do Governo alemão deixou ainda os contactos do serviço de negócios estrangeiros para os membros das famílias que pretendessem informações.



Pelo menos 29 pessoas morreram no acidente com um autocarro que transportava turistas alemães em Santa Cruz, na Madeira.



Uma das vítimas morreu no hospital central do Funchal, onde deram entrada 28 feridos, dois dos quais portugueses.



As vítimas mortais, 11 homens e 18 mulheres, são todas alemãs.

A chanceler alemã, Angela Merkel, manifestou esta quinta-feira "tristeza e choque" na sequência do acidente com um autocarro na ilha da Madeira, na quarta-feira, que provocou a morte de 28 turistas alemães.Em comunicado, Angela Merkel exprimiu "sincera solidariedade com todas as famílias que perderam os seus entes queridos" na tragédia e disse esperar que os feridos e os seus familiares recuperem dos traumas físicos e psicológicos.