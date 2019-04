Queda de um autocarro numa ribanceira na Madeira, na quarta-feira, fez pelo menos 29 vítimas mortais. Nove feridos já tiveram alta, mas quatro encontram-se em estado crítico.

A queda de um autocarro numa ribanceira na zona da Quinta Splendida, Caniço, Madeira, fez na quarta-feira pelo menos 29 vítimas mortais. O autocarro acidentado foi na manhã desta quinta retirado e será alvo de peritagens, avança o Diário de Notícias da Madeira.



O autocarro levava mais de 55 pessoas, sendo que do acidente resultaram também 27 feridos que foram encaminhados para o Hospital Nélio Mendonça, no Funchal. Dos feridos, nove tiveram alta esta manhã. Quatro dos feridos encontram-se em estado crítico, escreve o jornal.



Os trabalhos para retirar o veículo só começaram por volta das 21h00 de quarta-feira, depois de retiradas todas as vítimas. Eram 6h00 quando o reboque saiu do local para transportar o autocarro para o Parque Empresarial da Camacha, onde deverá ser alvo de peritagens.



O acidente fez pelo menos 29 vítimas mortais, sendo que todas as vítimas são turistas alemães. As vítimas do acidente - uma faleceu já no hospital -, são 11 homens e 18 mulheres com idades entre os 40 e os 50 anos.



Dentro do veículo, os únicos portugueses seriam o motorista e o condutor da viatura da empresa SAM - Sociedade de Automóveis da Madeira, fretado pela Travel One. Às 23h00, o hospital confirmou que os dois cidadãos portugueses estavam a ser operados e avançou que não há crianças entre as vítimas.



As causas do acidente ainda são desconhecidas mas, de acordo com a Proteção Civil "todos os autocarros estão devidamente identificados" e "tudo estava em segurança". Ainda na quarta-feira, o Ministério Público determinou a abertura de um inquérito e o Governo Regional da Madeira decretou três dias de luto no arquipélago. Esta quinta-feira, o Governo decretou também três dias de luto nacional.



Os corpos das vítimas mortais vão começar esta quinta-feira a ser entregues às famílias. O processo de identificação ainda está a decorrer, avança o Observador.