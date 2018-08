O número de candidatos ao ensino superior diminuiu 5,6% em relação ao ano passado, sendo menos de 50 mil os estudantes que procuraram uma vaga na primeira fase do concurso nacional que terminou na terça-feira.Segundo dados da Direcção-Geral do Ensino Superior, candidataram-se 49.624 alunos ao ensino superior, o que representa uma diminuição de quase três mil pessoas em relação ao ano anterior, quando foram entregues 52.580 candidaturas.O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior lembra que também houve uma redução de 2.702 alunos que terminaram o secundário e realizaram exames nacionais, menos 3%."O número total de candidatos diminuiu 5,6% face ao ano anterior, uma redução equivalente ao número de estudantes do 12º do ensino secundário inscritos em 2018 nos exames nacionais", sublinha o MCTES.Novamente este ano, quase metade dos alunos inscritos nos exames do 12º ano não tentaram prosseguir os estudos: "Pelo 4º ano consecutivo a percentagem de candidatos ao ensino superior público em relação ao número de alunos do 12º ano inscritos em exames nacionais é superior a 55%", refere o MCTES.Os alunos que pretendem prosseguir estudos e não se candidataram nesta 1.º fase, poderão concorrer na 2ª fase, que decorre entre 10 e 18 de Setembro, ou na 3ª fase, que acontece entre 4 e 8 de Outubro."Adicionalmente, continuam abertos os outros mecanismos de acesso ao ensino superior público, designadamente através de formações curtas (TeSP) e de concursos especiais", lembra a tutela em comunicado.Os resultados da primeira fase de candidaturas só serão divulgados em 10 de Setembro.Pelo terceiro ano consecutivo, o concurso nacional de acesso volta a registar um aumento de vagas (mais 0,2% do que em 2017), com um total de 50.852 vagas, das quais 55% em universidades e 45% em politécnicos, segundo dados do ministério.Este ano há mais 1.080 vagas nas instituições localizadas fora de Lisboa e Porto e uma redução de 1.066 vagas nas instituições situadas naquelas duas cidades, por decisão da tutela.Os alunos que queiram candidatar-se ao ensino superior público têm 1.068 cursos disponíveis, entre licenciaturas e mestrados integrados.Segundo um estudo do MCTES sobre mobilidade geográfica dos alunos que ingressam no ensino superior, os jovens das três maiores cidades universitárias tendem a escolher uma escola perto de casa: 94% dos lisboetas optam por tirar um curso na zona onde residem, tal como cerca de 80% dos portuenses e conimbricenses.