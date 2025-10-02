Médio Oriente: Aeronaves com destino a Israel escalaram nos Açores e MNE quer apurar responsabilidades

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
Após esta averiguação inicial, "foi esclarecido que nenhuma aeronave israelita ou com destino a Israel tinha sido autorizada".
Três aeronaves norte-americanas fizeram uma escala na base açoriana das Lajes com destino a Israel, sem comunicação prévia ao Governo português, uma "falha de procedimento", anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), que quer apurar responsabilidades.
Aeronaves com destino a Israel fizeram escala nos Açores sem comunicação prévia ao Governo portuguêsMário Cruz/Lusa
Em comunicado, o MNE realça que "a escala e sobrevoo de três aeronaves americanas para entrega a Israel", ocorrida em 22 de abril, não significa que "tenha sido estritamente violado o compromisso assumido pelo Ministério ou pelo Governo nesta matéria", referindo-se ao embargo à venda de armas e passagem pelo território nacional de material militar para Israel, determinado pelo executivo de Luís Montenegro.
Esta operação teve "comunicação e autorização tácita (isto é, por decurso do prazo respetivo)", indica o comunicado do ministério tutelado por Paulo Rangel.
A comunicação, esclarece, tinha já parecer favorável da AAN (Autoridade Aeronáutica Nacional), que depende do Ministério da Defesa Nacional.
"Dada a sensibilidade da questão, esta comunicação deveria ter sido reportada ao gabinete do ministro [Paulo Rangel] antes de esgotado o prazo de autorização", salienta ainda.
Esta situação configurou uma "óbvia falha de procedimento, contrária às instruções internas dadas pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, de resto, publicamente conhecidas", acrescenta a nota do Palácio das Necessidades.
O ministério vai avançar com "um apuramento de responsabilidades e modificação de procedimentos de modo a evitar que tais falhas processuais voltem a ocorrer, especialmente em processos de autorização tácita".
O caso foi levantado na passada segunda-feira pelo jornal espanhol El Pais, que noticiou que teria havido passagem de aviões israelitas pela Base das Lajes, na ilha Terceira, nos Açores.
"Tais sobrevoos carecem de comunicação e autorização (as mais das vezes tácita) do Estado português, ao abrigo da autorização anual permanente. Não tendo nem o ministro nem o seu gabinete qualquer conhecimento ou informação de tais sobrevoos, como seria suposto atenta a natureza do tema, o ministro determinou imediatamente uma averiguação para saber se tais sobrevoos tinham ocorrido e por que razão não tinham chegado ao seu conhecimento", explica o MNE.
Normalmente, esclarece, "o gabinete do ministro nunca é informado dessas comunicações e autorizações tácitas".
Após esta averiguação inicial, "foi esclarecido que nenhuma aeronave israelita ou com destino a Israel tinha sido autorizada".
Segundo o MNE, o jornal Expresso fez hoje uma nova pergunta sobre o tema, pelo que "foi determinada uma segunda averiguação exaustiva", que revelou então as novas informações.
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
Os municípios portugueses têm tido um papel fulcral na promoção da saúde, do bem-estar e da inclusão. E é justamente neste âmbito que se destaca o contributo que a psicologia como ciência e profissão pode dar no cumprimento e na otimização dessa missão.