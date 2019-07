Os médicos vão ter um conjunto de orientações para que todos os serviços públicos de saúde promovam um atendimento adequado a utentes LGBTI (lésbicas, gays, bissexuais, transgénero e intersexo). A Estratégia de Saúde para as pessoas LGBTI, coordenada pela Direção-Geral da Saúde (DGS) em colaboração com unidades de saúde, a Secretaria de Estado da Igualdade e associações da sociedade civil, é apresentada esta segunda-feira no auditório do Infarmed, em Lisboa.

Rosa Monteiro, secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, considera que esta área era prioritária pelas deficiências já conhecidas no atendimento às necessidades especificas de saúde dos utentes que não encaixam na normatividade heterossexual e pela necessidade de regulamentar aspetos definidos pela nova Leia da Identidade de Género, em vigor há quase um ano. "Este era um dos grandes objetivos da lei", disse a responsável ao Público.



O documento rege-se por orientações internacionais, como a decisão da Organização Mundial da Saúde (OMS) de retirar a disforia de género do domínio das patologias na classificação das doenças. "Tudo isto é trabalhado com evidência científica, não estamos a inventar", explicou ao jornal Vasco Prazeres, coordenador do núcleo sobre Género e Equidade em Saúde da DGS.





A estratégia foi planeada com o envolvimento de organizações de representações de pessoas LGBTI, como a Rede Ex Aequo, a ILGA ou a Amplos.