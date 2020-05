Maioria dos europeus LGBTI tem medo de dar a mão em público

Seis em cada dez pessoas LGBTI (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e intersexo) na Europa não dão a mão ao companheiro do mesmo sexo na rua por medo de assédio ou agressão. As conclusões são do estudo da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia, publicado esta quinta-feira, que envolveu cerca de 140 mil pessoas - das quais 4.294 de Portugal."Muitas pessoas LGBTI continuam a viver nas sombras, com medo de serem ridicularizadas, discriminadas ou até atacadas" explicou o diretor da agência, Michael O'Flaherty. "Apesar de alguns países terem avançado na igualdade LGBTI, os resultados do nosso estudo revelam que houve muito poucos progressos reais, deixando muitas pessoas vulneráveis".

O estudo - o único sobre a comunidade LBGTI na União Europeia, Reino Unido, Macedónia do Norte e Sérvia - foi levado a cabo no ano passado e seguiu um estudo similar de 2012.



Pouco mais de metade dos adultos LGBTI afirmaram ser abertos relativamente à sua identidade sexual ou de género, um aumento de 36% relativamente aos resultados publicados há sete anos.

No entanto, 43% assumiu ter sentido algum tipo de discriminação no último ano.

Cerca de 60% dos participantes disse evitar segurar na mão dos parceiros do mesmo sexo em público por medo de sofrer ameaças ou agressões.

O abuso e a violência contra a comunidade LGBTI permanece alta, com mais de um em cada dez participantes a revelar ter sofrido abusos sexuais ou físicos nos últimos sete anos.



Portugal é o país da UE em que menos pessoas LGBTI sofrem agressões

No mapa da União Europeia, de acordo com o estudo, Portugal é o país com menos ataques motivados pela orientação sexual. Já a Polónia e a Roménia são os países com o maior número de relatos de intolerância, seguidos da Bélgica e França.

Em Portugal, 68% dos inquiridos acreditam que o preconceito e a intolerância diminuíram nos últimos cinco anos. No entanto, mais de metade (57%) confessa que evita sempre ou quase sempre andar de mãos dadas na rua.

Em níveis inferiores aos da média europeia, a violência em Portugal persiste. Cerca de 30% dos inquiridos afirmaram que tinham sido vítimas de assédio no ano anterior e 5% que tinham sofrido algum ataque físico ou sexual.