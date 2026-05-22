GNR deteve seis homens e apreendeu 18 mil doses de droga em Guimarães e Famalicão

Foram encontradas 15 mil doses de cetamina, 2.400 de canábis resina, 600 de cocaína, 78 de MDMA, 84 de canábis sumidades e 200 doses de cocaína rosa.

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A GNR deteve seis homens suspeitos de tráfico de droga em Guimarães e Vila Nova de Famalicão, no âmbito de uma investigação que levou também à apreensão de mais de 18 mil doses individuais, foi esta sexta-feira anunciado.



GNR deteve seis homens DR

Esta operação, concretizada pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Santo Tirso na terça e quarta-feira, incluiu seis buscas domiciliárias e quatro em viaturas, tendo sido encontradas 15 mil doses de cetamina, 2.400 de canábis resina, 600 de cocaína, 78 de MDMA, 84 de canábis sumidades e 200 doses de cocaína rosa.

Em comunicado, o Comando Territorial do Porto refere também a apreensão de 2.100 euros, cinco balanças, diverso material de embalamento e corte do estupefaciente, bem como sete telemóveis.

Os suspeitos têm idades compreendidas entre os 29 e os 54 anos.

Quatro dos detidos vão ser presentes ao Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Matosinhos para aplicação de medidas de coação e os outros dois foram libertados, tendo-lhes sido aplicado o termo de identidade e residência (TIR).