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21 de maio de 2026 às 19:00

“Davam pontapés nas pernas e socos na cara”: jornalista que seguia na flotilha intercetada por Israel denuncia violência

Missão humanitária para Gaza foi intercetada por Israel em águas internacionais.

Dois italianos detidos pelas tropas israelitas após a interceção da flotilha regressaram, esta quinta-feira, a Itália e denunciaram agressões durante a detenção. O jornalista Alessandro Mantovani, que seguia na flotilha, afirmou ter sido alvo de pontapés e socos, descrevendo o centro de detenção como “um lugar de terror”.

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