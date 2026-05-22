Carlos Rodrigues distingue como 'Herói CM' padeiro que salvou crianças francesas abandonadas pela mãe

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Carlos Rodrigues, Diretor-Geral Editorial da MediaLivre, recebeu esta sexta-feira Alexandre Quintas, o padeiro de profissão que encontrou os dois meninos franceses depois de terem sido abandonados pela mãe e o padrasto em Alcácer do Sal. Alexandre foi distinguido como Herói CM Honorário, com o Prémio Coragem.

Na manhã desta sexta-feira, Carlos Rodrigues explicou que a iniciativa Herói CM "pretende distinguir quem se destaca na comunidade a fazer o bem, sem olhar a quem". A votação deste ano já está a decorrer e os vencedores vão ser anunciados dia 10 de junho. Alexandre foi nomeado "atendendo à forma como salvou as crianças e como emocionou o País", explicou Carlos Rodrigues nas instalações da MediaLivre.

Emocionado, Alexandre Quintas admitiu "não estar à espera da atribuição". "Não fiz mais do que tinha de fazer. Duas crianças sozinhas no meio do nada, acho que qualquer pessoa fazia o que eu fiz", confessa Alexandre, que voltou a referir que o "verdadeiro herói" foi o menino mais velho, de cinco anos, que "conseguiu sempre trazer o irmão e ter a iniciativa de pedir ajuda".

A carregar o vídeo ... “Não fiz mais do que tinha de fazer”: Padeiro que salvou crianças abandonadas emociona-se ao falar do momento