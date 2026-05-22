Sábado – Pense por si

Escolha a Sábado como "Fonte Preferida"

Veja as nossas notícias com prioridade, sempre que pesquisar no Google.

Adicionar fonte

Portugal

Carlos Rodrigues distingue como 'Herói CM' padeiro que salvou crianças francesas abandonadas pela mãe

10:55
As mais lidas

O Diretor-Geral Editorial da Medialivre recebeu esta sexta-feira Alexandre Quintas no edifício do grupo.

Carlos Rodrigues, Diretor-Geral Editorial da MediaLivre, recebeu esta sexta-feira Alexandre Quintas, o padeiro de profissão que encontrou os dois meninos franceses depois de terem sido abandonados pela mãe e o padrasto em Alcácer do Sal. Alexandre foi distinguido como Herói CM Honorário, com o Prémio Coragem.

Na manhã desta sexta-feira, Carlos Rodrigues explicou que a iniciativa Herói CM "pretende distinguir quem se destaca na comunidade a fazer o bem, sem olhar a quem". A votação deste ano já está a decorrer e os vencedores vão ser anunciados dia 10 de junho. Alexandre foi nomeado "atendendo à forma como salvou as crianças e como emocionou o País", explicou Carlos Rodrigues nas instalações da MediaLivre. 

Emocionado, Alexandre Quintas admitiu "não estar à espera da atribuição". "Não fiz mais do que tinha de fazer. Duas crianças sozinhas no meio do nada, acho que qualquer pessoa fazia o que eu fiz", confessa Alexandre, que voltou a referir que o "verdadeiro herói" foi o menino mais velho, de cinco anos, que "conseguiu sempre trazer o irmão e ter a iniciativa de pedir ajuda". 

A carregar o vídeo ...
“Não fiz mais do que tinha de fazer”: Padeiro que salvou crianças abandonadas emociona-se ao falar do momento
Tópicos Herói CRianças Francesas Crianças abandonadas Criança Alcácer do Sal
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Carlos Rodrigues distingue como 'Herói CM' padeiro que salvou crianças francesas abandonadas pela mãe