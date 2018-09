A Comunidade Médica de Língua Portuguesa (CMLP) apelou à facilidade de atribuição de vistos para profissionais do sector para permitir uma eficaz transferência de conhecimentos.

A Comunidade Médica de Língua Portuguesa (CMLP) apelou esta quarta-feira ao poder executivo dos países lusófonos para que facilite a atribuição de vistos, por forma a permitir uma eficaz transferência de conhecimentos.



"As pessoas que vão estagiar andam sempre com problemas com os vistos e depois têm de regressar. Queremos ver se os bastonários conseguem transmitir ao poder político a necessidade de pôr cobro a isso", disse à Lusa José Pavão, secretário-permanente da CMLP, à margem do decurso do IX Congresso do organismo, em Maputo.



"Não tem sentido para um jovem que sai da Guiné-Bissau para Coimbra que ao fim de dois meses tenha as autoridades a chateá-lo" por causa de um visto de permanência em Portugal, exemplificou.



Subordinado ao tema "Desafios Profissionais para a Medicina na era da globalização", o encontro que decorre em Maputo desde quinta-feira discute questões ligadas à gestão de recursos humanos, bem como ao peso das doenças crónicas e das doenças negligenciadas na actividade do sector.



O financiamento e sustentabilidade dos sistemas de saúde, o papel da indústria farmacêutica e ainda o enquadramento da telemedicina e serviços de saúde à distância são outros dos temas no programa.



O encontro, que termina esta quarta-feira, conta com a presença de representantes do Brasil, Portugal, Moçambique, Macau, Timor-Leste, Cabo Verde e Guiné-Bissau.